رئاسة البرلمان: تهديد أمن البعثات الدبلوماسية في العراق يضر بسمعة ومصلحة البلاد

اعتبر نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الجمعة، ان تهديد أمن البعثات الدبلوماسية في العراق يضر بسمعة ومصلحة البلاد.

وقال الكعبي في بيان ، إن "امن السفارات والبعثات الدبوماسية الموجودة داخل البلاد، وسلامة وحماية أفرادها والالتزام بعدم التعرض لهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة بل على كل فرد عراقي يعرف حق الضيف ووجوب إكرامه وتقديره وحمايته رغم كل شيء".

واضاف الكعبي، ان "النظام الديمقراطي في العراق يعطي حق التظاهر السلمي لكل مواطن، تعبيرا عن النقد وحرية التعبير عن الرفض لأي موضوع كان، ولكن يجب الا يتم حرف هذا الحق والوصول الى مرحلة الاعتداء على الأفراد او المنشآت اوالمؤسسات العاملة داخل البلاد او كل ما يهدد العلاقات والمصالح الثنائية مع مختلف الدول، وهذا مما لا يسمح به مطلقا ديننا واخلاقنا، فضلا عن قوانيننا سواء اتفقنا مع سياسة هذه الدولة او اختلفنا وهو يضر بسمعة ومصلحة البلاد أولا في المحافل الدولية".