الحلبوسي لنظيرته البحرينية: الحكومة اتخذت إجراءات فورية لاعتقال المتسببين باقتحام السفارة

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لنظيرته البحرينية فوزية عبد الله، الجمعة، ان الحكومة العراقية اتخذت إجراءات فورية لاعتقال المتسببين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد، مؤكدا على استمرارَ المجلس بمساعيه في تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية والآسيوية والدولية.

ونقل المكتب عن الحلبوسي، قوله إن "حق التظاهر مشروع في كل الأنظمة الديمقراطية، لكن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسلامة أمنها بالنسبة إلى العراق خط أحمر، ولا يمكن السماح بالمساس به مطلقا"،

موضحا أن "هناك استهجانا رسميا وشعبيا لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، التي تهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامة العاملين فيها".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون نأمل أن لا تؤثر على علاقات العراق مع الدول العربية بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، ولا سيما بعد تحقيق العراق خطوات كبيرة بانفتاحه على محيطه العربي والإقليمي"، مؤكدا على "استمرارَ مجلس النواب بمساعيه الحثيثة في تعزيز العلاقات مع البرلمانات العربية والآسيوية والدولية بما يخدم الشعوب".

وأكد رئيس مجلس النواب أن "الحكومة العراقية اتخدت كل الإجراءات الحازمة والفورية باعتقال المتسببين؛ لإحالتهم إلى القضاء، وتوفير الحماية اللازمة لمبنى السفارة، وأنها لن تتهاون مع مثل هذه الاعتداءات".