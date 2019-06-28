مدير الجنسية يقرر اعتبار غد السبت دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات

قرر مدير الجنسية العام اللواء هيثم فاضل الغرباوي، الجمعة، اعتبار يوم غد السبت دوام رسمي في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات.

وذكرت العلاقات والإعلام في مديرية الجنسية في بيان ، أنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمر مدير الجنسية العام، بأن يكون يوم غداً السبت دواماً رسمياً في جميع دوائر الجوازات في بغداد والمحافظات ، لإستلام المعاملات وتسليم الجوازات المنجزة للمواطنين".

وأضافت أن "ذلك جاء للتقديم المستمر لطلب الجواز وحاجة المواطنين له ، علماً انه بلغت إنتاجية مديرية شؤون الجوازات الأسبوع الماضي قرابة ثمانية عشر ألف جواز في اليوم الواحد في بغداد والمحافظات وهذهِ الإنتاجية يتم نشرها على صفحتنا بصورة يومية".