بدر النيابية تطالب عبد المهدي بالتخلص من مخاطر "الدولة العميقة"

طالبت كتلة بدر النيابية، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتخلص من مخاطر "الدولة العميقة".

وذكرت الكتلة في بيان "نثمن عالياً خطوة سائرون، على مبادرتهم، وسيبقى أعضاء بدر وسائرون في طليعة المبادرين لبناء دولة المؤسسات ورفض المحاصصة الحزبية المقيتة".

ودعت الكتلة، رئيس الوزراء، إلى "اختيار الشخصيات المستقلة والكفوءة والنزيهة والتخلص قدر الإمكان من مخاطر الدولة العميقة التي استفردت بالقرار لفترة طويلة".