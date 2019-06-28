الخبير الأمني فاضل أبو رغيف يتحدث عن وزير الداخلية

اعتبر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الجمعة، استيزار ياسين الياسري لوزارة الداخلية بأنه يعكس قدرة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على تولية الكفاءات.

وقال أبو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" إن "ياسين الياسري، أول وزير داخلية للعراق جاء من رحم وزارة الداخلية نفسها، وأول وزير للداخلية ضابط ومتسلسل بسلم وظيفي من تخرجه لحين تسنمه الوزارة، منذ عام 1921، إلى يومنا هذا".

وأضاف أن "استيزار الياسري للوزارة يعكس قدرة عبد المهدي على تولية الكفاءات رغم تأخر اكمال الكابينة"، مبيناً أن "الفريق الياسري عمل ينتظره للإصلاح".

وكان مجلس النواب قد صوّت، الاثنين الماضي، على تولي ياسين الياسري منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.