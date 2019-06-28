قائد شرطة النجف يزور القنصلية البحرينية

زار قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت العميد محسن كامل الجابري مقر القنصلية البحرينية في المحافظة، مؤكدا على الاحترام المتبادل بين الشعبين.

وقالت قيادة شرطة النجف في بيان إن قائد شرطة النجف زار القائم بالاعمال البحرينية في النجف الاشرف وتباحث معه حول تامين وحماية القنصلية، والتأكيد على التعاون والاحترام المتبادل مع الشعبين الشقيقين".

وبينت "كما تفقد قائد شرطة النجف وبرفقة مدير مكتب القائد العقيد صباح الجبوري وأمر فوج طوارئ النجف الثالث المقدم عمار عبد الرسول الجبوري الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المدينة القديمة واطلع على ما يقدمونه من جهود لحماية المواطنين الزوار ".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا (مساء الخميس 27 حزيران 2019)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب ‍‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.