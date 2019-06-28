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تفكيك خلية "إرهابية" تعتزم القيام بعمليات في كركوك


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن اخترق وتفكيك خلية "إرهابية" كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك.

وقالت المديرية في بيان "بعملية نوعية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٤ وباسناد من استخبارات الفوج الثالث لواء ٥١ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك وتقبض على الرؤوس المدبرة لها".

وأضافت المديرية، أن "الخلية الارهابية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل المحافظة"، لافتة الى أن عناصر الخلية "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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