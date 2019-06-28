الرئيس صالح لملك البحرين: لن نسمح بالنيل من العلاقات الوثيقة بين البلدين

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، حرص العراق على كل مافية خير وتعزيز العلاقات الاخوية بينه والبحرين، مشددا بعدم السماح ابدا للنيل من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وقال الديواني الديوان الملكي البحريني في بيان إن "اتصالا هاتفيا جرى بين الملك حمد بن عيسى ال خليفة واخيه الرئيس العراقي برهم صالح".

واعرب ال خليفة، بحسب البيان عن ، "تقديرة لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في بغداد يوم امس ومااتخذته من اجراءت لاجل توفير الحماية اللازمة"، مؤكدا أن "اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الاخوية مع جمهورية العراق وشعب العراق".

من جانبه، اكد الرئيس صالح، "على حرص جمهورية العراق على كل مافية خير وتعزيز العلاقات الاخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق"، مشددا على أن "العراق لايمكن ان يسمح ابد للنيل من تلك العلاقات الوثيقة بين البلدين".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا (مساء الخميس 27 حزيران 2019)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب ‍‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن وورشة المنامة"، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.