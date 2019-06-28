وزير الخارجية يؤكد لنظيره البحريني التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الجمعة، لنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة التزام العراق بأمن البعثات في اشارة منه الى قيام متظاهرين غاضبين باقتحام سفارة البحرين في بغداد، فيما لفت آل خليفة الى أن مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره البحرينيِّ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة".

وادان الحكيم، بحسب البيان، عن "إدانته لاقتحام عدد من المتظاهرين يوم أمس لمقرِّ السفارة البحرينيّ"، مُؤكّداً "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة ومنها سفارة مملكة البحرين".

واشار الحكيم الى أن "مثل هذه الأحداث لن تُؤثـِّر في مُستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسيِّ بين بغداد والمنامة".

من جهته، أعرب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، "عن تفهُّم البحرين لما حدث"، مُؤكّداً أنَّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثـِّر في العلاقات الأخويَّة بين البلدين".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا (مساء الخميس 27 حزيران 2019)، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور بـ ‍‍بغداد احتجاجا على "صفقة القرن وورشة المنامة"، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.