النزاهة تضبط متهماً بترويج عملة مزيفة بالجرم المشهود في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة، الجمعة، عن ضبط متهم بالجرم المشهود وهو يروّج لعملة مُزيّفة في ديالى، مؤكدة ضبط كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة بحوزة المتهم.

وقالت الهيئة في بيان إن "فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى نفذ عملية ضبط لمُتهم بترويج عملةٍ مُزيَّفة في المحافظة، مُبيِّنةً أنَّ "العملية تمَّت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنيِّ في ديالى".

وأضافت الهيئة، أن "الفريق قام برصد ومتابعة المُتَّهم لحظة دخوله المُحافظة وضبطه بالجرم المشهود في أطراف مركز مدينة بعقوبة"، موضحةً أنه تمَّ "ضبط كميَّةٍ من العملة المُزوَّرة المحليَّة والأجنبيَّة التي كانت بحوزة المُتَّهم داخل عجلته، في العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائية".

وتابعت، أنه تم "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعملة المُزوَّرة المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (281) من قانون العقوبات".