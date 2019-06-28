القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بينهم محكوم بالاعدام في كربلاء

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية القت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بينهم محكوم بالاعدام في المحافظة.

وقال المصدر، إن "قوة من مديرية استخبارت ومكافحة الإرهاب في كربلاء القت القبض على ثلاثة أشخاص احدهم محكوم بالأعدام غيابيا، وشخصين قتل عمد"، مشيرا الى أن "عملية إلقاء القبض تمت وسط المدينة".

وأوضح المصدر، أن "القوة الامنية اقتادت المعتقلين الى احد مراكز الاحتجاز لاجراء التحقيقات اللازمة".