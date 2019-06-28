وزير الداخلية السابق يشدد على محاسبة مقتحمي السفارة البحرينية ويدعو لتقديم اعتذار

شدد وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي، الجمعة، على ضرورة محاسبة مقتحمي السفارة البحرينية في بغداد، فيما دعا الخارجية العراقية الى تقديم اعتذار رسمي.

وقال الاعرجي في حديث صحفي، ان "التعبير عن موقف تجاه قضية داخلية او اقليمية او دولية حق طبيعي جدا"، مبينا ان "الاعتداء على السفارات جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك هي انتهاك لهيبة الدولة وتعكر العلاقات الدبلوماسية وتؤدي الى زعزعة ثقة الدول في حماية سفاراتها في العراق".

وشدد الاعرجي على ضرورة "محاسبة الذين اقتحموا السفارة البحرينية في بغداد"، داعيا "الخارجية العراقيه الى اعتذار رسمي لما حصل".

يذكر ان متظاهرين غاضبين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على صفقة القرن وورشة المنامة التي رفضها، حيث قاموا بانزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.