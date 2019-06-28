خلال استقباله السفر الروسي الشيخ همام حمودي: تصريحات ترامب بلا منطق ومست عقيدة الأمة وعلى روسيا أخذ دورها

وصف الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الاسلامي، تصريحات ترامت بأنها "لاتستند للمنطق العقلي"، وثمن مواقف روسيا داعيا اياها لأخذ دورها بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله صباح امس بمكتبه الخاص السفير الروسي ببغداد السيد ماكسيم ماكسيموف، حيث بحث الطرفان تطور علاقات التعاون بين البلدين، خاصة في مكافحة الارهاب والتهدئة في المنطقة، والفرص الاستثمارية ودور موسكو في إعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي، ان "تصريحات ترامب لا تستند لمنطق عقلي وإنما إلى اسلوب العصا والجزرة"، منوها إلى أن" تجاوزه على مرجع تقليد جعلت طبيعة الصراع ليست بين دولتين بل مست عقيدة أمة كبيرة".

وأشار الى ان وقوف إيران امام أمريكا هو انتصار لكل من يرفض منطق الهيمنة الذي يتعامل به ترامب، والذي جعل أمريكا ضعيفة خلافا لشعارات حملته الانتخابية".

وثمن الشيخ حمودي الموقف الروسي من أمن المنطقة والأزمة السورية وصفقة القرن والتوتر بين إيران وامريكا.

من جانبه، أكد السفير الروسي حاجة روسيا إلى العراق لدوره الفريد في المنطقة وعلاقته الإيجابية مع مختلف أطراف المنطقة مشددا على أهمية مشاركة العراق في مؤتمر الاستانة الذي سيناقش مستقبل سوريا وأمن المنطقة.