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في بيان لها .... الحكومة العراقية تعرب عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة البحرين


اعربت الحكومة العراقية عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين  الشقيقة مساء يوم ٢٧ /٦ / ٢٠١٩، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان الاجهزة الامنية قد اتخذت كافة الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء. 

واضاف البيان ان الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الاعمال، وتؤكد الحكومة رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها.

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