المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الروماني في العراق،

استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، سفير جمهورية رومانيا في العراق السيد (اياكوب براد) والوفد المرافق له،

وأصى السيد الحكيم بأهمية التواصل الشعبي بين الشعوب بعيدا عن المصالح السياسية او الشخصية، من اجل ترسيخ المفاهيم الإنسانية الفاضلة والصحيحة في المجتمعات، والتعاون بينها.

كما أوضح سماحته (مدّ ظله) دور المرجعية الدينية واستقلاليتها التامة، وارتباطها بمختلف الاوساط.

من جهته أعرب السفير الروماني عن بالغ شكره وسروره بهذا اللقاء وبزيارته لمدينة النجف الاشرف، وأثنى على الدور الابوي للمرجعية الدينية للمجتمع العراقي بجميع مكوناته