متظاهرون يقتحمون مقر السفارة البحرينية في بغداد

اقتحم متظاهرون غاضبون، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، فيما رفعوا العلم الفلسطيني فوقه.

وقال مصدر صحفي، ان العشرات من المواطنين اقتحموا مساء اليوم، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، تنديدا بصفقة القرن وورشة المنامة التي قاطعها العراق.

واضاف ان المتظاهرين انزلوا العلم البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني، مشيرا الى ان القوات الامنية قطعت جميع الطرق المؤدية الى السفارة.

وأكدت لجنة العلاقات النيابية، في وقت سابق، لنبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موقف العراق الثابت بالتمسك بالقضية الفلسطينية ورفضه لصفقة القرن.