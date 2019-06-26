قائممقام الموصل : تمت السيطرة على حريق حقول المشراق

قال قائممقام الموصل زهير الاعرجي، اليوم الاربعاء، ان الجهد الهندسي لقيادة العمليات وقوات الجيش والحشد الشعب ساهموا باطفاء حريق المشرق حيث تم تحويل جميع اليات دوائر بلديات الموصل الى حقول المشرق.

وأكد قائممقام الموصل زهير الاعرجي في حديث صحفي أن: عجلات اطفاء كردستان توجهت الى الموصل للمساعدة في اطفاء حريق المشراق والعملية اسفرت عن استشهاد أحد افراد الدفاع المدني بعد انقلاب عجلته.

وأضاف الاعرجي ان الساحة الرئيسة لحقول الكبريت سالمة ولكن هناك انبعاث لبعض الغازات من الأماكن القريبة منها وتمت السيطرة على حريق حقول كبريت المشراق وتتم معالجة ما تبقى منه.