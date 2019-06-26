الشيخ همام حمودي يحيي مواقف الشعوب في البلدان العربية والاسلامية لرفضها صفقة ترامب

حيا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي مواقف الشعوب في البلدان العربية والاسلامية، ونحيي الشعب الفلسطيني الذي وقف شامخا شجاعا رافضا لصفقة ترامب..

وقال الشبخ حمودي في تغريدة له على تويتر لقد أكدت مرة اخرى، رغم مرور السنين وعظم التحديات والماسي، أن فلسطين في قلب كل عربي ومسلم، وهي جزء من الهوية، ونذكرها كلما توجهنا لقبلتنا مكة.. فالقدس قبلتنا الاولى..

واضاف نشكر "كوشنير" الذي اعاد الحماس، وعزز الاعتزاز، واكد أن لا بديل عن فلسطين والقدس بصفقة القرن البائسة.