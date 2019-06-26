قائممقام قضاء الموصل : الكبريت لم يحترق الى الان و50 عجلة تشارك بالاطفاء

أفاد قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي، اليوم الاربعاء، بتوجه عشرات عجلات الاطفاء للسيطرة على حريق معمل الكبريت، فيما أكد أن النيران لم تصل الى مادة الكبريت لغاية الآن.

وقال الاعرجي في تصريح صحفي إن “50 عجلة للدفاع المدني توجهت الى اطفاء حريق اندلع في معمل كبريت المشراق وكذلك بمساهمة امكانيات العمليات العسكرية”.

وأضاف، أن “الحريق حاليا في ألاعشاب بداخل المعمل ولم تصل النيران الى الداخل”، مشيرا أن “حالتا اختناق سجلت بسبب الحريق لمواطنين اثنين”.

يشار الى أنه أحتياطيات كبيرة من ترسبات “الكبريت الحر” توجد في حقول المشراق وفي حقل اللزاكة الكائنة في محافظة نينوى شمال العراق.