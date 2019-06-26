اجتماع أمني في بيجي بحضور الحشد يؤكد على التعاون حفاظا على استقرار القضاء

عُقد في قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، الأربعاء، اجتماع أمني رفيع بحضور قيادات الحشد الشعبي، فيما أكد المجتمعون على ضرورة التعاون المشترك وبذل المزيد حفاظا على النصر والاستقرار.

وذكر العام الحشد في بيان ، إن "قائممقامية قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شهدت، اليوم، عقد اجتماع أمني ضم آمر اللواء 31 في الحشد الشعبي وعددا من قياداته وقائد شرطة القضاء العميد الركن سعد النفوس والمستشار الأمني لمحافظ صلاح الدين حسين الصجري وقائممقام قضاء بيجي محمد الجبوري".

وأضاف، إن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الأمني في قضاء بيجي وما تشهده من استقرار أمني ملحوظ بفضل جهود القوات الأمنية والحشد الشعبي"، مبينا أن "المجتمعين أكدوا على التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهود في هذا الملف حفاظا على النصر والاستقرار