الفياض لمساعد بومبيو: أهمية اعتماد الحوار لتجاوز أزمات المنطقة

اكد مستشار الامن الوطني، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الأربعاء، أهمية اعتماد الحوار في لتجاوز الأزمات في المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان أن "الفياض، استقبل في مكتبه ببغداد، مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينغر والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة بما يصب في صالح استقرارها".

وشدد الفياض، على "أهمية اعتماد الحوار في تجاوز الازمات التي تعاني منها المنطقة"