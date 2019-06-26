وزير الداخلية يوجه بوضع آلية لإصدار إجازات السوق والسنويات خلال 24 ساعة

وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، الأربعاء، مديرية المرور العامة بوضع آلية لإصدار إجازات السوق والسنويات خلال 24 ساعة.

ونقلت الوزارة في بيان عن الياسري تأكيده، خلال اجتماعه بضباط المرور، على "ضرورة وضع المرور العامة آلية لإصدار اجازات السوق والسنويات وتثبيت اللوحات خلال مدة اقصاها 24 ساعة فقط للمواطنين".

وكان الياسري قد استلم أمس الثلاثاء، منصب وزير الداخلية رسمياً بعد التصويت عليه داخل مجلس النواب.