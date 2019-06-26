تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز ‏مواطنين ‏

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام ‏بـ"ابتزاز" ‏مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.‏

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "المتهم القي ‏القبض عليه ‏بناء على أوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز ‏مواطنين عن طريق ‏إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم".‏

وأضاف، أن "المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وأن من بين الحالات التي قام ‏بابتزازهم ‏نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين"،

مشيراً إلى ان ‏"المحكمة اتخذت ‏كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً ‏لاحكام القرار160 لسنة ‏‏1983".‏