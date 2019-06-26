تحقيق الكرخ: تصديق اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وابتز ‏مواطنين ‏

صدقت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، اعترافات متهم انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بـ"ابتزاز" مواطنين لقاء مبالغ مالية في بغداد.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "المتهم القي القبض عليه بناء على أوامر قضائية بعدما انتحل صفة ضابط استخبارات وقام بابتزاز مواطنين عن طريق إيهامهم بوجود أوامر قبض بحقهم".
وأضاف، أن "المتهم اعترف بقيامه بابتزاز مواطنين وأن من بين الحالات التي قام بابتزازهم نساء وانه قام بأخذ مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك من مواطنين"،
مشيراً إلى ان "المحكمة اتخذت كافة الاجراءات بحق المتهم وجرى تصديق اعترافاته قضائياً وفقاً لاحكام القرار160 لسنة 1983".
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