عبد المهدي: سنعقد اجتماعات مستمرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لتسوية الملفات العالقة

قال مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الحكومة المركزية ستعقد اجتماعات مستمرة مع إقليم كردستان لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين.

وذكر عبد المهدي بمؤتمره الصحفي الأسبوعي ان "الحكومة المركزية عازمة على عقد اجتماعات مستمرة مع كردستان لتسوية جميع الملفات العالقة بين الإقليم والمركز".

ولفت الى ان "من واجب الاقليم ان يسلم 250 الف برميل نفط بحسب الموازنة الاتحادية"، مؤكدا ان "على الجميع الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية".

وبخصوص الأوضاع المتوترة في المنطقة، اكد رئيس الوزراء ان "العراق لا يريد أي اجراء تصعيدي في المنطقة، وانه مع الحلول السليمة لإنهاء النزاعات".

وتابع، ان "نحتاج الى ثغرة للدخول في المفاوضات ومنع التوترات في المنطقة".