الاستخبارات العسكرية تقبض على ارهابي "خطير" في الكرمة بالانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ارهابي "خطير" في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان أن "مفارز المديرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40 وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، القت القبض على أحد الارهابيين الخطرين في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي من عناصر داعش الخطيرين، وقام بنقل معلومات عن تواجد قطعاتنا الأمنية وتحركاتها وجميع أولاده منتمين لعصابات داعش الإرهابية، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".