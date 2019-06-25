الجمارك تعلن ضبط اكثر من 1700 بندقية لعب اطفال معدة للتهريب في كمرك مطار بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن ضبط اكثر من ١٧٠٠ قطعة بندقية معدة للتهريب في كمرك مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان إن "السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة لعب اطفال محرضة على العنف عبارة عن ( ١٧٦٤ ) قطعة بندقية بلاستك كونها ممنوعة من الأستيراد".

واضافت الهيئة، أن "الشحنة تم ضبطها داخل حقائب عائدة لأحد المسافرين في احدى صالات مطار بغداد الدولي بعد اجراء عملية الكشف عليها من قبل كوادرها العاملة هناك والتي قامت بأجراء اللازم و اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤المعدل".

وتعلن الهيئة العامة للكمارك يوميا عن احباطها للعديد من محاولات التهريب فضلا عن ضبط مخالفات لضوابط وتعليمات الأستيراد واتلاف ارساليات منتهية الصلاحية استنادا لقانونها الذي ينظم عمليات الأستيراد والتصدير .