الرئيس صالح يؤكد رغبة العراق بتطوير علاقاته مع بريطانيا

التعليقات

رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ... الموضوع :

النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ... الموضوع :

(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر

موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ... الموضوع :

شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير

عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ... الموضوع :

شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة

د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ... الموضوع :

فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟

Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ... الموضوع :

الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام

المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ... الموضوع :

شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة

ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ... الموضوع :

الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"