المفتش العام جمال الاسدي لوزير الداخلية الجديد: آمل أن تتمكن من النهوض بواقع الوزارة والخدمات

هنأ المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي ياسين طاهر الياسري بمناسبة تسنمه منصبه وزيراً للداخلية، متمنياً له دوام الموفقية والنجاح في مهام عمله.

وبارك الاسدي في بيان،" للعاملين في السلك الشرطوي العراقي انتخاب واختيار وزيراً لهم من أبناء الداخلية"، مشيداً" بسيرة السيد الوزير المهنية، آملاً أن يتمكن من النهوض بواقع الوزارة وبالخدمات التي تقدمها للمواطنين على اختلافها، من خلال التعاون المثمر والبناء بين مديريات وتشكيلات الوزارة من أجل تحقيق أهداف الوزارة وخططها في مجالات الأمن والخدمات ومكافحة الفساد".

يذكر أن البرلمان العراقي قد صوت يوم أمس على اختيار الدكتور ياسين طاهر الياسري وزيراً للداخلية، حيث شغل الوزير مناصب عدة في الوزارة قبل تسنمه منصبه الجديد.