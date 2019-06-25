الداخلية تعلن اعتقال عشرة اشخاص نصفهم بـ"ديوان الجند" في النمرود

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عشرة اشخاص نصفهم بـ"ديوان الجند" في "داعش"الارهابي بناحية النمرود في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "مديرية شرطة النمرود التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين القت القبض على عشرة متهمين بينهم خمسة من عناصر داعش الإرهابية والذين كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".

واضاف ان "بقية الاشخاص هم من المطلوبين بقضايا تزوير وحيازة أسلحة"، مشيرا الى انه "تم القبض عليهم في عدد من القرى التابعة لناحية النمرود جنوب شرقي مدينة الموصل".

يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.