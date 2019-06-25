نجاة شيخ عشائر البزون من محاولة اغتيال في البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بنجاة شيخ عشائر البزون في العراق من محاولة اغتيال نفذها مسلحون بأحدى مناطق المحافظة.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين لاحقوا الشيخ عماد آل بوعوجة شيخ عام عشائر البزون في العراق اثناء قيادته لسيارته في منطقة الموفقية بمحافظة البصرة، في وقت متاخر من ليلة امس"، مبينا أن "المسلحين اطلقوا النار على سيارة الشيخ ما أسفر عن إصابته بجروح ووقوع سيارته في النهر".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل الشيخ الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".