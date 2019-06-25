نائب رئيس البرلمان: سنحتفل برفع آخر كتلة كونكريتية من بغداد قريباً

اكد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء، أن سكان العاصمة بغداد سيحتفلون قريبا برفع اخر كتلة كونكريتية من العاصمة.

وقال مكتب الكعبي في بيان، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب التقى بمكتبه اليوم الثلاثاء، بالفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي والعسكري للقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث المرحلة الثانية من خطة فتح الشوارع الفرعية ورفع الحواجز عن محيط اغلب الاحياء السكنية، ومنها مدينة الكاظمية المقدسة ومدينة الصدر والاعظمية كمرحلة لاحقة .

ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن "الجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية لإنجاح خطة رفع الحواجز الكونكريتية عن الشوارع الرئيسية ورفع السيطرات، جهد متميز اثمر بخلق جو من الاطمئنان والثقة لدى المواطن العراقي الذي لازال يتطلع الى منجزات امنية اخرى لإعادة بغداد وكافة مدن العراق الى حالة الامن التام وهذا موكل للأجهزة الامنية والاستخباراتية وتعاون المواطن معها فالأمن لن يتحقق بمجهود من جانب واحد بل يجب خلق تعاون ".

وأضاف أن "هناك يوما رمزيا يحتفل به سكان بغداد قريبا برفع اخر كتلة كونكريتية عن مدينتهم لأهمية هذا الموضوع ولإنهاء حقبة زمنية، ناهيك عن انه الان بدا يتلمس جمال بغداد الحقيقي بعد ان كانت مغطاة بهذه الجدران ".

من جانبه، قال البياتي، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة اوعزت باستغلال هذه الكتل الكونكريتية لعمل مخازن كبيرة لخزن محصول القمح الذي وصل انتاجه لغاية الان اكثر من 4,7 مليون طن".