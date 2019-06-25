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مفتش الداخلية يطالب بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد اعتقل منذ ثلاثة اشهر


طالب مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بعدم التدخل بتحقيقاته مع رأس فساد اعتقل منذ ثلاثة اشهر، مبينا انه متهم بعمليات ابتزاز ورشى في وزارات مختلفة.

وقال المكتب في بيان "نطلب عدم التدخل والتأثير من كل الجهات في التحقيقات بالكشف عن رأس فساد كبير تم القبض عليه بعملية نوعية عمل عليها منذ اكثر من ثلاثة اشهر، لابتزاز المواطنين وعمليات رشوة في وزارات مختلفة".

وحذر المكتب انه "يملك كل الادلة والمعلومات والاعترافات والتسجيلات الفديوية والصوتية"، مشيرا الى انه "سيكمل تحقيقاته خلال ايام قليلة ويعلنها للرأي العام".

 

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