الإعلام الامني تعلن اعتقال قيادي في "داعش" الارهابي وسط كركوك

اعلنت خلية الإعلام الامني، الاثنين، إعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي وسط محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ، إنه "بجهود متميزة ومتابعة ميدانية، تمكنت قيادة العمليات الخاصة الثانية/ فوج مكافحة ارهاب كركوك احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على قيادي في عصابات داعش الإرهابية".

واضافت الخلية، أن "القوة اعتقلته في منطقة حي الوحدة وسط محافظة كركوك، كما ضبطت بحوزته مجموعة من الاسلحة والوثائق المهمة".