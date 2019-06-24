عضو بالوطني الكردستاني يستبعد تشكيل حكومة الاقليم قبل نهاية الشهر الجاري

استبعد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، الإثنين (24 حزيران 2019)، تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في نهاية الشهر الجاري.

وأكد بيره في تصريح صحفي "شرط حزبه في حسم منصب محافظ كركوك للمشاركة في الحكومة الجديدة لإقليم"، مشيراً إلى "احتمال تشكيل الحكومة قبل موعد 1/7/2019، بعيد".

وعن موقف حزبه في مضي الحزب الديمقراطي الكردستاني في تشكيل الحكومة من دون الاتحاد الوطني قال بيره "لكل حادث حديث".

وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، قد كلف الأربعاء 12 حزيران 2019، مسرور البارزاني بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان، وبموجب القانون يجب على مسرور البارزاني إكمال تشكيل الكابينة الحكومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه.