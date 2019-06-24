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الجيش الإيراني يعلن استعداده لإجراء مناورات مشتركة مع العراق


أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، استعداده لإجراء مناورات مشتركة مع العراق.

وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، خلال لقائه مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي، طارق عباس البلداوي، إن "إيران مستعدة لإجراء مناورات مشتركة مع العراق".

وأضاف العميد حيدري، أن "القوة البرية للجيش الإيراني على أعلى مستوى من الاستعداد القتالي في جميع المجالات العسكرية ويمكنها نقل خبراتها في مجال التعليم إلى الجيش العراقي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وتابع قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، أن "هناك أواصر دينية ومعنوية راسخة من الماضي بين الشعبين الإيراني والعراقي، واليوم فإن هذه الأواصر أقوى بفضل حب أهل البيت عليهم السلام".

وأكد، أن "طهران وبغداد، توجد بينهما قواسم مشتركة وذلك بسبب الأواصر الدينية والمذهبية الإقليمية بينهما والتي أدت إلى مواجهتهما التهديدات المشتركة"، مبيناً أن "الوضع الأمني في المنطقة غير مستقر بسبب وجود تدخلات من جانب بعض بلدان المنطقة".

ولفت إلى ضرورة التعاون بين الجيشين الإيراني والعراقي في المناطق الحدودية، قائلاً: "لدينا خبرة جيدة في مجال الدفاع، ومن الجيد أن تتوفر أرضية نتمكن من خلالها تقوية الجيش العراقي في هذا المجال".

إلى ذلك، قال مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي، طارق عباس البلداوي، إن "العراق لن ينسى أبدًا مساعدة الجمهورية الإسلامية، خاصة المساعدات العسكرية في الحرب على داعش".

وطلب البلداوي من "الجيش الإيراني إجراء دورات تدريبية للجيش العراقي في إيران من أجل تعزيز قوات جيش بلاده في مختلف المجالات العسكرية".

ودعا مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي، إلى إجراء مناورات مشتركة بين إيران والعراق قائلا: "نرغب في إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين الجانبين ونتوقع أيضًا إجراء تدريبات في مجال الكيماويات والميكروبات والنووية، والطب العسكري والقوات الخاصة وتدريب القناصين في الجيش العراقي".

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