بتهمة ’’التمجيد’’ للطاغية المقبور صدام حسين.. محكمة الجنح تصدر حكمًا بحق شاعر من ذي قار

أصدرت محكمة الجنح في قضاء سوق الشيوخ، في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن على الشاعر صلاح الحرباوي، بتهمة تمجيد النظام السابق.

وقال مصدر أمني، إن "محكمة جنح سوق الشيوخ، حكمت اليوم بالحبس لمدة أربعة أشهر على الشاعر صلاح الحرباوي، بعدما أفرجت عنه في وقت سابق بكفالة، على خلفية اعتقاله بتهمة تمجيد نظام صدام حسين".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار أصدر استنادا لأحكام المادة (210) من قانون العقوبات العراقي لسنة 1996 المعدل".

وكشف مصدر أمني، الأثنين (11 شباط 2019) تفاصيل اعتقال الشاعر، صلاح الحرباوي، بعد اتهامه بتمجيد الطاغية المقبور صدام حسين، وانتقاد الأحزاب الحاكمة بإحدى قصائده.

وقال المصدر، ، ان "صلاح الحرباوي وبعد انتشار القصيدة بمواقع التواصل الاجتماعي، صدرت بحقه مذكرة قبض، واختفى عدة أيام، قبل أن يسلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، حيث احتجز على ذمة التحقيق في قسم مكافحة الإرهاب بمدينة الناصرية".

وكان قاضي تحقيق محكمة سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، قد أفرج عن الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، يوم (14 شباط 2019) بكفالة، بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق صدام.

يذكر أن الحرباوي قال في قصيدته: "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة.. وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره".

وأضاف: "يا أبو عداي أكرهك، لكن أحبك كثيرا لأنك تدخل على المعتدي لداره"، ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميا للبعث بالقول: "هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتمي للحزب.. وعندي 16 شهيدا في عهده".