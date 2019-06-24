مجلس النواب ينشر جدول أعماله ليوم غد

يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسته الـ27، الساعة الحادية عشر صباحاً، للتصويت على عدد من القوانين ومناقشة المشاريع الأخرى التي تعتزم اللجان البرلمانية تقديمها للتصويت عليها في الجلسات المقبلة.

وجاءت اهم الفقرات في جدول اعمال البرلمان بجلسة الغد، التصويت على مقترح إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

نص جدول الاعمال:

ورفع مجلس النواب في وقت سابق من، الإثنين، 24 حزيران، 2019، جلسته الى يوم غد الثلاثاء.

ومنح مجلس النواب في جلسته (26) التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور (233) نائباً، الثقة لوزراء الدفاع نجاح الشمري، الداخلية ياسين طه الياسري، العدل فاروق الشواني، فيما رفض رفض منح ثقته لسفانة الحمداني وزيرة للتربية.