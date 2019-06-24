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الفتح: نواب تنصلوا عن أداء اليمين الدستوري بانتظار مناصب الدرجات الخاصة


اتهم تحالف الفتح، الاثنين، نواب لم يؤدوا اليمين الدستوري بانتظار منحهم مناصب من الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة، مؤكدة المضي على تحديد مدة اليمين الدستوري بالنظام الداخلي.

وقالت النائب عن الفتح سناء حميد في حديث صحفي ان “بعض النواب لم يؤدوا اليمين الدستوري رغم مضي اكثر من 8 اشهر على التئام مجلس النواب بعقد جلساته”.

وأضافت ان “التنصل عن تأدية اليمين خيانة للناخب وصوته”، مبينة ان “بعضهم يرفض تأدية اليمن بانتظار منصب يمنح لهم من الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة”.

وأوضحت ان “البرلمان ماض بتحديد مدة أداء اليمين الدستوري للنائب الفائز ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وكان تحالف الإصلاح أعلن، الخميس الماضي، عن وجود سبعة نواب لم يؤدوا اليمين الدستوري حتى ألان، كاشفا عن تحركات لإقرار قانون يجبرهم على تأدية اليمن الدستوري ويكون ملزما للدورات اللاحقة

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الفتح: نواب تنصلوا عن أداء اليمين الدستوري بانتظار مناصب الدرجات الخاصة
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