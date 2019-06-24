عراقية تحصل على مرتبة الشرف من الكلية الملكية للجراحين بايرلندا

حصلت الطالبة العراقية آية سنان عبد الامير الحسني، الاثنين، على مرتبة الشرف الدرجة الاولى على جميع العرب والعراقيين من الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا.

وتمكنت الحسني من الحصول على مرتبة الشرف من الدرجة الاولى وبتكريم خاص من الكلية الملكية اثناء حفل التخرج وكانت هي الطالبة الوحيدة من العرب تحصل على تكريم وجائزة في حفل التخرج الذي أقيم في (٤ حزيران ٢٠١٩)، كما حصلت اثناء مسيرتها الدراسية على ١٤ شهادة تكريم وجائزة وميدالية، بالاضافة الى ترشيحها ل ٢١ جائزة اخرى.

وتم كتابة اسمها على أربعة لوحات في جدران ممرات الكلية كي يبقى هناك دائما.

وقامت الكلية بعمل لقاء خاص معها، كونها أول طالبة عربية تحصل كل هذه الجوائز والإنجازات.

وكانت اول طالبة عربية تقدّم بحثاً أثناء موتمر ايرلندي للامراض التنفسية، فيما قامت الكلية الملكية بمنح اية اعلى المنح للتدريب في Columbia university in New York، بالاضافة الى تدريبها في لندن.

يذكر ان اية كانت الاولى على العراق عام ٢٠١١ في الدراسة الاعدادية.