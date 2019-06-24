الدفاع تنفي تصريحات نسبت للوزير الجديد نجاح الشمري

نفت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، تصريحات نسبت إلى وزيرها الجديد، نجاح الشمري.

وذكر بيان للوزارة، ان 'وزارة الدفاع تود أن توضح، أنه حالما شرع مجلس النواب العراقي بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمري وزيراً للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب، حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدلوا بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى الوزير'.

واكدت الوزارة بحسب البيان، ان 'الشمري لم يدلي بأي تصريح لأي جهة أو وسيلة إعلامية، ولا توجد لديه أي صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي'، مبينة أن 'الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير، هي صفحة وزارة الدفاع الرسمية'.