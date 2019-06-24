الحشد الشعبي العراقي ينفذ عملية أمنية واسعة لتأمين 120 كم من الحدود مع سوريا

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، أنه نفذ عملية أمنية واسعة لتأمين الحدود الدولية مع سوريا.

ذكر الموقع الرسمي للحشد الشعبي في بيان "أن قيادة الأنبار للحشد الشعبي (اللواء 19) نفذت عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا على طول 120 كم".

وأضاف البيان أن "قوات الحشد انتشرت في المساحة المستهدفة في العملية ومن ضمنها مناطق وادي صواب وقرية صويب والبو خليفة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في كانون الأول/ ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد