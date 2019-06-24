الفتح: البرلمان سيصوت على رؤساء الهيئات قبل نهاية الفصل التشريعي

اكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، الاثنين، وجود إجماع سياسي على تمرير رؤساء الهيئات المستقلة وإنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وقال تقي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب وضع جدولا زمنيا محددا لإنهاء ملف رؤساء الهيئات المستقلة وإدارة المناصب بالوكالة”، لافتا إلى إن “التصويت على تلك المناصب سيتم خلال الفصل التشريعي الحالي”.

وأضاف أن “اغلب الكتل السياسية متجهة نحو إنجاح الحكومة وبرنامجها عبر الإسراع في إنهاء ملف الهيئات المستقلة ومناصب الوكالة”، مبينا أن “الكتل السياسية المعارضة للحكومة سيمنع منحها أي منصب، فضلا عن وجود اتفاق سياسي على مغادرة المحاصصة في إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة”.

وبين تقي، أن “مجلس النواب وضع ملف رؤساء الهيئات المستقلة ضمن أولوياته بعد الانتهاء من الكابينة الوزارية”.