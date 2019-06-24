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نائب: العراق حقق عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين في ثلاثة اشهر


كشف الأمين العام للمؤتمر الوطنيّ العراقي النائب آراس حبيب كريم، الاثنين، عن تحقيق العراق عائدات نفطية خلال الربع الأول من 2019 توازي ميزانية دولتين في ثلاثة اشهر.

وقال كريم في بيان  إن “لغة الأرقام كثيراً ما تفضح الواقع ، لكنها أصدق من التوقعات والتعهدات والآمال العريضة ، حيث حقق العراق في الربع الأول من عام 2019 عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين جارتين”.

وأضاف حبيب، أنه “في تلك الدولتين لا توجد عشوائيات كالتي لدينا ، حيث أن أموالهم أقل وواقعهم الصحي والإجتماعي أفضل ، بينما أموالنا أكثر وكوارثنا أفظع” .

وتابع، أنه “لا أبرىء نفسي ، كل الطبقة السياسية تتحمل المسؤولية تجاه هذا الواقع ، لكن الفرق أنه في الوقت الذي يوجد فيه من يشخص الواقع آملاً في الحل ، فإن هناك من يتبع سياسة الإنكار ، وهذه هي الكارثة”. 

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نائب: العراق حقق عائدات نفطية توازي ميزانية دولتين في ثلاثة اشهر
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