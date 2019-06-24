التربية توجه المراكز الامتحانية باخذ الحيطة والحذر بسبب تطور وسائل الغش

وجهت وزارة التربية، الاثنين، المراكز الامتحانية باخذ الحيطه والحذر، عازية ذلك الى تطور وسائل الغش.

وقالت الوزارة في بيان إن "رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات الوكيل الفني لوزارة التربية علي الابراهيمي وجه المراكز الامتحانية في جميع المحافظات باخذ الحيطه والحذر وذلك لا كتشاف وسائل الكترونية جديدة للغش في المراكز الامتحانية".

واضافت أن "اللجان الفرعية للامتحانات ستنفذ القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية وقرارات الوزارة بحق الطالب الذي يثبت عليه حالة غش وهو الرسوب"، مضيفاً ان "الحالة التي تم اكتشافها بتقنية الكترونية منها زرع جهاز عن طريق الشعر وحالات اخرى بطرق متطورة الكترونيا".

وتابعت ان "الوزارة مستعدة لكشف جميع حالات الغش الالكتروني وذلك من خلال اجهزة كشف الغش المتطورة التي تم توزيعها مسبقاً على المراكز الامتحانية".