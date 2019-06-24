انتشال جثة فتى من نهر في الديوانية وذوو الفقيد يعتدون على الشرطة النهرية

أعلنت الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة الديوانية، الاثنين، عن انتشال جثة فتى يبلغ من العمر 14 عاماً من نهر السنية، فيما أشارت إلى ان ذوي الفقيد أقدموا على الاعتداء على الشرطة النهرية.

وذكرت الشرطة في بيان ، ان "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية تمكن من إنتشال جثة غريق من نهر السنية يبلغ من العمر 14 عاماً، من سكنة منطقة حي ال بوخنيفس في السنية، حينما كان يسبح برفقة عدد من أصدقائه".

وأضافت أنه "تم التجاوز والتعدي عليهم من قبل ذوي الفقيد مقابل باب مركز الشرطة"، مبينة "نشعر بما نالهم من الحزن لكن في المقابل لا نسمح بأي شكل من الأشكال بالتعدي والتجاوز على فريق وحدة الغوص لما يبذلونه من جهد كبير من مشقة وخطورة في العمل".

ودعت الشرطة النهرية، المواطنين إلى "عدم السباحة في الانهر".