القبض على "ارهابي" حاول الهرب من الفلوجة إلى اربيل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على "ارهابي" حاول الهرب من مدينة الفلوجة في محافظة الانبار الى محافظة اربيل باقليم كردستان.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ القت القبض على أحد الارهابيين في سيطرة مخمور- اربيل أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى اربيل"، مبينة أن العملية تمت "بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة".

وأوضحت أن المعقتل "من العناصر المنتمية لعصابات داعش الإرهابية وقاتل ضد قواتنا في مناطق عدة خلال معارك التحرير"، مشيرة الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".