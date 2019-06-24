تمكنت استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، من اعتقال اكبر تاجر للمخدرات في المنطقة الجنوبية، مبينا انها ضبطت5 كليو غرامات من الحشيشة المخدرة بحوزة التاجر.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان ، اليوم الاثنين، ان "فرق استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة وللمرة الثانية وخلال اربعة ايام فقط القت القبض على اكبر تاجر مخدرات في المنطقة الجنوبية".

واضافت المديرية، أنها "ضبطت معه كمية كبيرة من المخدرات تقدر باكثر من 5 كيلو مع زورق صيد حدثت العملية وفق معلومات استخبارية".

واشارت الى ان "القوة نصبت كمين بري وبحري محكم في قاطع امرية حرس حدود السواحل وجرى تبادل باطلاق النار مع المتهم والقوة التي تمكنت من اعتقاله مع افراد العصابة".