القبض على ضابط برتبة عقيد في الشرطة يبتز باعة وسط بغداد

افاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يوم الاثنين انه اوقف و بأمر قضائي أحد أمراء أفواج الطوارئ التابعة لمديرية شرطة بغداد بعد اعتراف عنصر من حماياته عليه بابتزاز أصحاب (الجنابر) والبسطيات بالمال مقابل السماح لهم بمزاولة عملهم.

واوضح البيان في بيان اليوم ان المنتسب قد اعترف الذي أوقفته مفتشية الداخلية في وقت سابق من الاسبوع المنصرم لتورطه بعمليات ابتزاز بالمال لأصحاب الجنابر والبسطيات في شارع فلسطين، حيث تمكن مكتب المفتش العام من ضبطه متلبساً بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل السماح لهم بمزاولة أعمالهم"

واضاف البيان ان المنتسب الذي يعمل ضمن حماية أحد أمراء أفواج الطوارئ ببغداد قد أعترف على آمره الذي اتهمه بجمع الأموال له.

وعلى اثر ذلك أصدر قاضي التحقيق قراره القاضي بتوقيف الآمر الذي هو برتبة عقيد وفق القرار 160 لسنة 1983، للتحقيق معه، وقد نفذ مكتب المفتش العام أمر القاضي وأودع الضابط التوقيف، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية الى الآن.