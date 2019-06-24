الاتحاد الكردستاني: وزير العدل الجديد ليس تابعا لنا

اعلن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، الاثنين، ان وزير العدل الجديد فاروق امين ليس تابعاً لحزبه، مؤكدا أنه شخصية مستقلة.

وقال انور في تصريح صحفي، إن “اختيار فاروق امين لوزارة العدل قرار سليم خصوصا وان الإتحاد الوطني الكردستاني قدمه الى رئيس الوزراء ضمن الشخصيات المطروحة”.

وأضاف، أن “امين ليس تابعا للاتحاد ولكن الاتحاد قدمه كشخص مستقل”، مبينا أن “المرشح كان يشغل منصب رئيس محكمة في كركوك ولديه الإمكانية والخبرة لإدارة العمل الوزاري”.

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الاثنين، على تسمية وزراء الداخلية والدفاع والعدل التي بقيت شاغرة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الأول الماضي، فيما رفض مرشحة وزارة التربية