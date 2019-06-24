البرلمان يسمي وزراء الداخلية والدفاع والعدل ويبقى التربية شاغرة

صوت مجلس النواب، الاثنين، على تسمية وزراء الداخلية والدفاع والعدل التي بقيت شاغرة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الأول الماضي، فيما رفض مرشحة وزارة التربية.

وصوت البرلمان على المرشح نجاح الشمري وزيراً للدفاع والمرشح ياسين الياسري وزيراً للداخلية، فيما منح الثقة لمرشح التحالف الكردستاني القاضي فاروق أمين الشواني وزيراً للعدل.

ورفض مجلس النواب منح الثقة لمرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني، وهي ثالث مرشحة يتقدم بها المشروع العربي برئاسة خميس الخنجر ويرفضها البرلمان.

كما صوت البرلمان على اعفاء المرشحة شيماء الحيالي التي منحها البرلمان الثقة في كانون الأول الماضي قبل ان تفجر فضيحة انتماء شقيقها لتنظيم “ داعش” الإجرامي.